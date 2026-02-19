ABD'de imalat sektörü 11 ayın en güçlü büyümesini gösterdi

Fed verilerine göre imalat üretimi geçen ay %0,6 yükseldi. Bu, şubat 2025’ten bu yana en büyük aylık artış oldu. Aralık ayında üretim değişmemişti. Ekonomistler %0,4’lük bir artış bekliyordu. Aralık verisi daha önce %0,2 artış olarak açıklanmıştı.

Ocak ayında imalat üretimi yıllık bazda %2,4 arttı.

Ocak ayında üretim artışı geniş tabanlı gerçekleşti. Dayanıklı mal imalatı %0,8 yükseldi. Özellikle metalik olmayan mineral ürünleri, makine, bilgisayar ve elektronik ürünler, çeşitli dayanıklı mallar ile motorlu taşıt ve parçaları üretiminde artış görüldü. Motorlu taşıt üretimi geçen ağustostan bu yana ilk kez yükseldi. Dayanıksız mal imalatı ise %0,4 arttı. Kağıt, baskı ve destek faaliyetleri ile kimyasallar, plastik ve kauçuk ürünleri üretimi bu artışa katkı sağladı.

Madencilik üretimi %0,2 gerileyerek aralık ayındaki %0,9’luk düşüşü takip etti. Enerji üretimi ise soğuk hava koşullarının etkisiyle %2,1 arttı. Bu, aralık ayındaki %3,0’lük yükselişin ardından geldi.

Toplam sanayi üretimi ocakta %0,7 artarken, Aralık ayında %0,2 yükselmişti. Beklenti yüzde 0,3 artış olacağı yönündeydi. Sanayi üretimi yıllık bazda %2,3 arttı.

Sanayi sektöründe kapasite kullanım oranı Aralık ayındaki %75,7’den %76,2’ye çıktı. Bu oran 1972–2025 ortalamasının 3,2 puan altında kaldı. İmalat sektöründe kapasite kullanım oranı %75,6’ya yükseldi. Bu seviye uzun dönem ortalamanın 2,6 puan altında bulunuyor.