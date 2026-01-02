ABD'de imalat sektöründe büyüme yavaşladı

ABD imalat sektöründe faaliyet koşulları aralık ayında iyileşmeye devam etti ancak büyüme hızı yavaşladı. S&P Global tarafından açıklanan PMI verileri, üretimde artışın sürdüğünü ancak yeni siparişlerde bir yıl aradan sonra yeniden daralma yaşandığını gösterdi.

Mevsimsellikten arındırılmış S&P Global ABD İmalat PMI endeksi Aralık’ta 51,8’e gerileyerek Kasım ayındaki 52,2 seviyesinin altına indi. Endeks, böylece son beş aydır süren genişleme döneminin en zayıf büyümesine işaret etti.

Yeni siparişlerde daralma

Daha zayıf büyüme, yeni sipariş girişlerindeki daralmadan kaynaklandı. Düşüş hafif oldu ancak bir yıldaki ilk daralmaydı. İhracat da talep zayıflığının bir kaynağı oldu ve yedinci ay üst üste düştü. Tarifelerin özellikle Kanada'ya ihracat satışlarını ağırlaştırdığı bildirildi.

Talepteki azalma aralık ayında daha zayıf üretim kazanımlarına yol açtı ve bu üç aydaki en yumuşak artış oldu. Satışlardaki azalmaya rağmen üretim, firmaların beşinci ay üst üste mamul stoklarına ekleme yapmaya devam etmesi için yeterince arttı, ancak birikim oranı Kasım anketinin rekorundan belirgin şekilde yavaşladı.

Aralık ayında girdi maliyeti enflasyonu ocak ayından bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi. Ancak maliyetler hala aylık bazda yüksek oranda artıyor ve ABD firmalarının çoğu büyük ekonomideki rakiplerinden daha yüksek maliyet artışıyla karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

“Talep iyileşmediği sürece mevcut üretim seviyeleri sürdürülemez”

S&P Global Market Intelligence'da Baş İş Ekonomisti Chris Williamson, "Üreticiler aralık ayında üretime devam etseler de 2026'nın başlangıcı için beklentiler daha az pembe görünüyor" diyerek şöyle devam etti:

"Üretim ve sipariş düşüşü arasındaki fark, 2008-2009'daki küresel mali krizin zirvesinden bu yana görülen en geniş düzey. Talep iyileşmediği sürece mevcut fabrika üretim seviyeleri açıkça sürdürülemez."