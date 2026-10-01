ABD'de inşaat harcamaları ağustosta arttı

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ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat harcamaları ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,9 artışla 2 trilyon 203,1 milyar dolara yükseldi.

Piyasa beklentisi, inşaat harcamalarının bu dönemde yatay seyretmesi yönündeydi. İnşaat harcamaları temmuzda yüzde 0,1 azalarak 2 trilyon 184,5 milyar dolar olmuştu.

Kamu inşaat harcamaları ağustosta yüzde 0,2, özel sektör inşaat harcamaları yüzde 1,1 arttı.

İnşaat harcamaları ağustosta yıllık bazda ise yüzde 1,7 düşüş kaydetti.​​​​​​​​​​​​​​