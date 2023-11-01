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ABD'de inşaat harcamaları beklentilere paralel

ABD'de inşaat harcamaları, eylülde yüzde 0,4 ile piyasa beklentilerine paralel bir artış kaydetti.

Haber Merkezi
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ABD'de inşaat harcamaları beklentilere paralel
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ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede inşaat harcamaları, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artarak 1 trilyon 996 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentileri doğrultusunda artan inşaat harcamaları 5 ayın en düşük yükselişini kaydetti. İnşaat harcamaları ağustosta yüzde 1 artmıştı.

Eylülde hem kamu hem de özel sektör inşaat harcamaları yüzde 0,4 arttı.

İnşaat harcamaları eylülde yıllık bazda da yüzde 8,7'lik artış kaydetti.

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