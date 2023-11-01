ABD'de inşaat harcamaları beklentilere paralel

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede inşaat harcamaları, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artarak 1 trilyon 996 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentileri doğrultusunda artan inşaat harcamaları 5 ayın en düşük yükselişini kaydetti. İnşaat harcamaları ağustosta yüzde 1 artmıştı.

Eylülde hem kamu hem de özel sektör inşaat harcamaları yüzde 0,4 arttı.

İnşaat harcamaları eylülde yıllık bazda da yüzde 8,7'lik artış kaydetti.