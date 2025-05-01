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ABD'de inşaat harcamaları beklentilerin aksine geriledi

ABD'de inşaat harcamaları, martta yüzde 0,5 gerileyerek 2 trilyon 196,1 milyar dolara düştü.

Haber Merkezi
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ABD'de inşaat harcamaları beklentilerin aksine geriledi
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ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsim etkisinden arındırılmış inşaat harcamaları, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 azalışla 2 trilyon 196,1 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentisi, inşaat harcamalarının bu dönemde yüzde 0,2 artması yönündeydi.

İnşaat harcamaları, şubatta yüzde 0,6 artışla 2 trilyon 206,9 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Kamu inşaat harcamaları martta yüzde 0,2, özel sektör inşaat harcamaları yüzde 0,6 düştü.

İnşaat harcamaları, martta yıllık bazda ise yüzde 2,8 artış kaydetti.

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