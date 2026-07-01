ABD'de inşaat harcamaları mayısta hafif arttı

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsim etkisinden arındırılmış inşaat harcamaları mayısta önceki aya kıyasla yüzde 0,1 artışla 2 trilyon 210 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde piyasa beklentilerine paralel artış kaydeden inşaat harcamaları nisanda yüzde 0,3 artarak 2 trilyon 207 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Kamu inşaat harcamaları mayısta yüzde 0,5 artarken, özel sektör inşaat harcamaları yatay seyretti.

İnşaat harcamaları mayısta yıllık bazda ise yüzde 1,5 azaldı.