ABD'de inşaat harcamaları nisan ayında azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede inşaat harcamaları, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azalarak 2 trilyon 99 milyar dolar oldu.

İnşaat harcamalarına dair piyasa beklentisi bu dönemde yüzde 0,2 artması yönündeydi. İnşaat harcamaları martta da yüzde 0,2 azalmıştı.

Kamu inşaat harcamaları nisanda yüzde 0,2 ve özel sektör inşaat harcamaları yüzde 0,1 azaldı.

İnşaat harcamaları nisanda yıllık bazda ise yüzde 10 arttı.