ABD'de inşaat harcamaları ocakta düştü
ABD'de inşaat harcamaları, ocakta aylık bazda yüzde 0,2 düşerek beklentilerin üzerinde bir gerileme kaydetti.
ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı.
Buna göre, ülkede mevsim etkisinden arındırılmış inşaat harcamaları, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 azalışla 2 trilyon 192,5 milyar dolar oldu.
Piyasa beklentisi inşaat harcamalarının bu dönemde yüzde 0,1 azalması yönündeydi.
İnşaat harcamaları, geçen yıl aralıkta yüzde 0,5 artışla 2 trilyon 196 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.
Kamu inşaat harcamaları ocakta yüzde 0,1 artarken, özel sektör inşaat harcamaları yüzde 0,2 geriledi.
İnşaat harcamaları, ocakta yıllık bazda ise yüzde 3,3 artış gösterdi.