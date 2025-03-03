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ABD'de inşaat harcamaları ocakta düştü

ABD'de inşaat harcamaları, ocakta aylık bazda yüzde 0,2 düşerek beklentilerin üzerinde bir gerileme kaydetti.

Haber Merkezi
AA
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ABD'de inşaat harcamaları ocakta düştü
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ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsim etkisinden arındırılmış inşaat harcamaları, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 azalışla 2 trilyon 192,5 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentisi inşaat harcamalarının bu dönemde yüzde 0,1 azalması yönündeydi.

İnşaat harcamaları, geçen yıl aralıkta yüzde 0,5 artışla 2 trilyon 196 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Kamu inşaat harcamaları ocakta yüzde 0,1 artarken, özel sektör inşaat harcamaları yüzde 0,2 geriledi.

İnşaat harcamaları, ocakta yıllık bazda ise yüzde 3,3 artış gösterdi.

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