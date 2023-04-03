ABD'de inşaat harcamaları şubatta geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı, 2023 yılı Şubat ayına ilişkin inşaat harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede inşaat harcamaları mevsim etkilerinden arındırılmış olarak şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azalarak 1,84 trilyon dolar oldu. Piyasa beklentileriyle paralel seyir izleyen inşaat harcamaları, ocakta yüzde 0,4 artmıştı.

Söz konusu dönemde kamu inşaat harcamaları yüzde 0,2 azalırken, özel sektör inşaat harcamaları yatay seyretti. İnşaat harcamaları, şubatta yıllık bazda ise yüzde 5,2'lik artış kaydetti.