ABD'de işgücü maliyetleri beklentileri aştı
ABD'de işgücü maliyetleri yılın ilk çeyreğinde ücret ve sosyal haklardaki artışa bağlı olarak beklenenden daha fazla arttı.
ABD Çalışma Bakanlığı Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun verilerine göre, işgücü maliyetlerinin en geniş ölçüsü olan İstihdam Maliyeti Endeksi (ECI), 2023 dördüncü çeyrekte revize edilmemiş %0,9'luk artışın ardından 2024 ilk çeyrekte %1,2 arttı.
Ekonomistler ECI'nin ilk çeyrekte %1,0 artacağını tahmin ediyorlardı.
İşgücü maliyetleri yıllık bazda %4,2 arttı.
ECI, politika yapıcılar tarafından işgücü piyasasındaki gevşekliğin en iyi ölçütlerinden biri ve çekirdek enflasyonun bir öngörücüsü olarak görülüyor çünkü kompozisyon ve iş kalitesi değişikliklerini ayarlıyor.