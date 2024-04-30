ABD'de işgücü maliyetleri beklentileri aştı

ABD Çalışma Bakanlığı Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun verilerine göre, işgücü maliyetlerinin en geniş ölçüsü olan İstihdam Maliyeti Endeksi (ECI), 2023 dördüncü çeyrekte revize edilmemiş %0,9'luk artışın ardından 2024 ilk çeyrekte %1,2 arttı.

Ekonomistler ECI'nin ilk çeyrekte %1,0 artacağını tahmin ediyorlardı.

İşgücü maliyetleri yıllık bazda %4,2 arttı.

ECI, politika yapıcılar tarafından işgücü piyasasındaki gevşekliğin en iyi ölçütlerinden biri ve çekirdek enflasyonun bir öngörücüsü olarak görülüyor çünkü kompozisyon ve iş kalitesi değişikliklerini ayarlıyor.