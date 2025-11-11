ABD’de işgücü piyasasında sert fren için Goldman Sachs uyardı

Goldman Sachs ekonomistleri, ABD tarım dışı istihdamının ekim ayında muhtemelen 50 bin azaldığını belirtti.

Bankanın hesaplamasına göre, eylül ayındaki 85 bin yeni iş ekimde 50 bine yavaşladı. Ayrıca hükümetin ertelenmiş istifa programı, bordroları yaklaşık 100 bin pozisyon azaltacak.

Trump yönetiminin yılın başlarında başlattığı bu programla binlerce personel kamudan ayrılırken, mali yılın sonu olan 30 Eylül'e kadar maaşlarını almaya devam ettiler.

Banka yayınladığı notta, "İş açıkları ve işgücü piyasası sıkılığıyla veriler düşmeye devam etti ve yeni oluşturduğumuz işten çıkarma verisi de son birkaç ayda işten çıkarmalarda artış olduğunu ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

Böyle bir düşüş, 2020 sonundan bu yana en büyük kayıp olacak. Mevcut en son veriler, haziran ayında 13 bin iş kaybı olduğunu ve temmuz ile ağustosta istihdam eklediğini gösteriyor.

Hükümet kapanması, eylül ve ekim aylarına ait tarım dışı istihdam raporlarının yayınlanmasını geciktirdi.