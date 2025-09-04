  1. Ekonomim
ABD'de ISM hizmet endeksi ağustosta yükseldi

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta 52'ye çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ISM, ağustos ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM hizmet sektörü PMI verisi ağustosta önceki aya kıyasla 1,9 puan artarak 52 değerine yükseldi.

Piyasa beklentisi, endeksin bu dönemde 50,9 değerini alması yönündeydi.

Bu dönemde hizmet sektöründeki genişlemenin hızlandığına işaret eden endeks, temmuzda 50,1 olarak kaydedilmişti.

Üretim endeksi, ağustosta aylık bazda 2,4 puan artarak 55'e, yeni siparişlere ilişkin endeks 5,7 puan yükselerek 56'ya ulaştı. İstihdam endeksi ise bu dönemde 0,1 puan artışla 46,5 oldu.

Söz konusu dönemde hizmet sektörünün 12 alt sektöründe büyüme görülürken, 4 alt sektöründe daralma kaydedildi.

Büyüme kaydeden sektörler, bilgi, toptan ticaret, sanat, eğlence ve rekreasyon, madencilik, ulaştırma ve depolama, eğitim hizmetleri, profesyonel, bilimsel ve teknik hizmetler, perakende ticaret, kamu hizmetleri, sağlık ve sosyal yardım, kamu yönetimi ile gayrimenkul, kiralama ve leasing olarak sıralandı.

Konaklama ve yiyecek hizmetleri, şirket yönetimi ve destek hizmetleri, diğer hizmetler ve inşaat sektörlerinde ise daralma oldu.

S&P Global'in hizmet sektörü PMI verisinde aşağı yönlü revizyon

Öte yandan, S&P Global de ağustos ayına ilişkin hizmet sektörü PMI nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, hizmet sektörü PMI verisi ağustosta bir önceki aya kıyasla 1,2 puan azalışla 54,5'e indi.

Endekse dair öncü veri 55,4 olarak açıklanmıştı. Hizmet sektörü PMI, temmuzda 55,7 olarak kaydedilmişti.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da ağustosta bir önceki aya kıyasla 0,5 puan azalarak 54,6 değerine düştü.

Endekse dair öncü veri 55,4 olarak hesaplanmıştı. Bileşik PMI temmuzda 55,1 olarak kayıtlara geçmişti.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.

