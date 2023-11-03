ABD'de ISM hizmet endeksi beklentilerin altına kaldı

ISM, ekim ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisini açıkladı. Buna göre, ISM hizmet sektörü PMI verisi ekimde önceki aya kıyasla 1,8 puan azalarak 51,8'e indi. Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde 53 değerini alacağı yönündeydi.

Hizmet sektöründeki büyümenin yavaşladığına işaret eden endeks, eylülde 53,6 olarak gerçekleşmişti.

Üretim endeksi, ekimde aylık bazda 4,7 puanlık düşerek 54,1'e inerken, yeni siparişlere ilişkin endeks 3,7 puan artışla 55,5'e yükseldi. İstihdam endeksi de bu dönemde 3,2 puan azalarak 50,2'ye düştü.

Bu dönemde hizmet sektörünün 12 alt sektöründe büyüme kaydedilirken, 5 sektörde daralma yaşandı. Daralma kaydedilen sektörler, gayrimenkul, kiralama ve leasing; tarım, ormancılık, balıkçılık ve avcılık; madencilik; toptan ticaret ile profesyonel, bilimsel ve teknik hizmetler olarak sıralandı.

Hizmet sektörü PMI verisinde hafif aşağı yönlü revizyon

S&P Global de ekim ayına ilişkin hizmet sektörü PMI nihai verilerini açıkladı. Buna göre, ekim ayı hizmet sektörü PMI verisi 50,9'dan 50,6'ya revize edildi. Hizmet sektörü PMI, eylülde 50,1 olarak kaydedilmişti.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise ekimde önceki aya kıyasla 0,5 puan artışla 50,7 oldu.

S&P Global Başekonomisti Chris Williamson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ekimde iş faaliyetlerinde art arda üçüncü ayda oldukça sessiz bir büyüme görüldüğünü belirterek, hizmet sektörü faaliyetinde yaz aylarında artan tüketici harcamalarının tetiklediği artışın durduğunu kaydetti.

Zayıf talep ortamının olumlu tarafının ekim ayında fiyat baskılarının daha da azalması olduğuna dikkati çeken Williamson, enflasyonun daha parlak görünümünün ve faiz oranlarının zirveyi gördüğü umutlarının iş dünyasının gelecek yıl beklentilerine olan güveninin artmasına yardımcı olduğunu anlattı.

Williamson, ancak yıl sonuna doğru giderken güçlü büyümenin sürdürülebilmesi için hem hizmetlerde hem de imalatta yeni iş girişlerinin artması gerektiğini ifade etti.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.