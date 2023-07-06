ABD'de ISM hizmet endeksi beklentilerin üzerinde

ISM, haziran ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisini açıkladı. Buna göre, ISM hizmet sektörü PMI verisi, haziranda önceki aya kıyasla 3,6 puan artarak 53,9 değerine yükseldi.

Hizmet sektörü büyümesindeki hızlanmaya işaret eden veriye ilişkin piyasa beklentisi 51 olması yönündeydi. Endeks, mayısta ise 50,3 olmuştu.

Üretim endeksi, haziranda aylık bazda 7,7 puanlık artışla 59,2'ye ve yeni siparişlere ilişkin endeks 2,6 puan artarak 55,5 seviyesine çıktı. İstihdam endeksi de bu dönemde 3,9 puan artışla 53,1'e yükseldi.

ISM hizmet endeksi için yapılan anketler, hizmet sektörünün 15 endüstrisinde büyüme olduğunu ortaya koydu.

Hizmet sektörü PMI verisinde hafif yukarı yönlü revizyon

Öte yandan, S&P Global de haziran ayına ilişkin hizmet sektörü PMI nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, haziran ayı hizmet sektörü PMI verisi 54,1'den 54,4'e revize edildi. Hizmet sektörü PMI, mayısta 54,9 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise haziranda 53'ten 53,2'ye revize edildi. Bileşik PMI, mayısta 54,3 değerini almıştı.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.