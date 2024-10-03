ABD'de ISM hizmet endeksi eylülde yükseldi

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde piyasa beklentilerini aşarak aylık bazda 3,4 puan arttı ve 54,9'a çıktı.

ISM, eylül ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM hizmet sektörü PMI verisi, eylülde önceki aya kıyasla 3,4 puan artarak 54,9'a çıkarken, Şubat 2023'ten bu yana en yüksek değerini gördü.

Üst üste 3 aydır büyümenin kaydedildiği hizmet sektöründe PMI verisine dair piyasa beklentisi, bu dönemde 51,7 değerini alacağı yönündeydi. Endeks, ağustosta 51,5 olarak kayıtlara geçmişti.

Yeni siparişlere ilişkin endeks 6,4 puan artışla 59,4'e yükselirken, istihdam endeksi 2,1 puan azalarak 48,1'e geriledi. Üretim endeksi de eylülde aylık bazda 6,6 puan artarak 59,9'a ulaştı.

Söz konusu dönemde hizmet sektörünün 12 alt sektöründe büyüme görülürken, 5 sektörde düşüş yaşandı. Diğer hizmetler; tarım, ormancılık, balıkçılık ve avcılık; toptan ticaret; mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler ile perakende ticaret düşüş kaydedilen sektörler oldu.

Hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinde aşağı yönlü revizyon

Öte yandan, S&P Global, eylül ayına ilişkin hizmet sektörü PMI nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, hizmet sektörü PMI verisi eylülde bir önceki aya kıyasla 0,5 puan azalarak 55,2'ye geriledi.

Endekse dair öncü veri 55,4 olarak açıklanmıştı. Hizmet sektörü PMI, ağustosta 55,7 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise eylülde bir önceki aya kıyasla 0,6 puan düşerek 54'e indi.

Öncü verinin 54,4 olarak açıklandığı bileşik PMI ağustosta 54,6 olarak kaydedilmişti.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.