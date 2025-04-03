ABD'de ISM hizmet endeksi mart ayında geriledi

ISM, mart ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM hizmet sektörü PMI verisi martta önceki aya kıyasla 2,7 puan azalarak 50,8'e indi. Piyasa beklentisi, endeksin bu dönemde 53 değerini alması yönündeydi.

Hizmet sektöründeki büyümenin yavaşladığına işaret eden endeks, şubatta 53,5 olarak kaydedilmişti.

Üretim endeksi, martta aylık bazda 1,5 puan artarak 55,9'a çıkarken, yeni siparişlere ilişkin endeks 1,8 puan azalışla 50,4'e düştü. İstihdam endeksi de bu dönemde 7,7 puan azalarak 46'ya geriledi.

Söz konusu dönemde hizmet sektörünün 10 alt sektöründe büyüme görülürken, 7 sektörde daralma kaydedildi.

Şirket yönetimi ve destek hizmetler, profesyonel, bilimsel ve teknik hizmetler, diğer hizmetler, sanat, eğlence ve dinlenme, eğitim hizmetleri, sağlık bakımı ve sosyal yardım ile bilişim daralma kaydedilen sektörler oldu.

S&P Global'in hizmet sektörü PMI verisinde yukarı yönlü revizyon

Öte yandan, S&P Global mart ayına ilişkin hizmet sektörü PMI nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, hizmet sektörü PMI verisi martta bir önceki aya kıyasla 3,5 puan artarak 54,4'e çıktı. Endekse dair öncü veri 54,3 olarak açıklanmıştı. Hizmet sektörü PMI, şubatta 51 olarak kaydedilmişti.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da martta bir önceki aya kıyasla 1,9 puan artışla 53,5 oldu.

Öncü veriyle aynı olan bileşik PMI şubatta 51,6 olmuştu.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.