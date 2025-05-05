ABD'de ISM hizmet endeksi nisanda beklentileri aştı

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), nisanda aylık bazda 0,8 puan artışla 51,6 oldu ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ISM, nisan ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM hizmet sektörü PMI verisi nisanda önceki aya kıyasla 0,8 puan artarak 51,6'ya çıktı. Piyasa beklentisi, endeksin bu dönemde 50,2 değerini alması yönündeydi.

Hizmet sektöründeki büyümenin hızlandığına işaret eden endeks, martta 50,8 olarak kaydedilmişti.

Üretim endeksi, nisanda aylık bazda 2,2 puan azalarak 53,7'ye inerken, yeni siparişlere ilişkin endeks 1,9 puan artışla 52,3'e ulaştı. İstihdam endeksi de bu dönemde 2,8 puan artarak 49'a yükseldi.

Söz konusu dönemde hizmet sektörünün 11 alt sektöründe büyüme görülürken, 6 sektörde daralma kaydedildi.

Tarım, ormancılık, balıkçılık ve avcılık, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler, finans ve sigorta, şirket yönetimi ve destek hizmetleri, kamu yönetimi ile inşaat daralma kaydedilen sektörler oldu.

S&P Global'in hizmet sektörü PMI verisinde aşağı yönlü revizyon

Öte yandan, S&P Global nisan ayına ilişkin hizmet sektörü PMI nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, hizmet sektörü PMI verisi nisanda bir önceki aya kıyasla 3,6 puan azalarak 50,8'e indi.

Kasım 2023'ten bu yana en düşük seviyesini gören endekse dair öncü veri 51,4 olarak açıklanmıştı. Hizmet sektörü PMI, martta 54,4 olarak kaydedilmişti.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da nisanda bir önceki aya kıyasla 2,9 puan azalışla 50,6'ya düştü.

Eylül 2023'ten bu yana en yavaş genişlemeye işaret eden endekse dair öncü veri 51,2 olarak hesaplanmıştı. Bileşik PMI martta 53,5 olarak kayıtlara geçmişti.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.