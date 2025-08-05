ABD’de ISM hizmet endeksi temmuzda geriledi

Piyasalarda endeksin bu dönemde 51,5 seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyordu. Haziran ayında hizmet endeksi 50,8 olarak ölçülmüştü. Temmuz verisi, hizmet sektörünün büyümeye devam ettiğini ancak ivme kaybettiğini ortaya koydu.

Temel kalemlerde düşüş yaşandı

Hizmet sektörüne ilişkin üretim endeksi, temmuzda bir önceki aya göre 1,6 puan azalarak 52,6’ya geriledi. Yeni siparişler endeksi ise 1 puan düşüşle 50,3 seviyesine indi. İstihdam endeksi de 0,8 puanlık azalma ile 46,4’e düştü.

Sektörel büyüme ve daralma dengede

Temmuz verilerine göre, hizmet sektöründe yer alan 18 alt sektörden 11’i büyüme gösterirken, 7 sektörde daralma yaşandı. Ulaşım ve depolama, toptan ticaret, finans ve sigorta, perakende ticaret, diğer hizmetler, şirket yönetimi ve destek hizmetleri, kamu yönetimi, gayrimenkul, kiralama ve leasing, bilişim, kamu hizmetleri ile sağlık hizmetleri ve sosyal yardım büyüyen sektörler arasında yer aldı.

Buna karşılık, konaklama ve yiyecek hizmetleri, inşaat, madencilik, eğitim hizmetleri, tarım, ormancılık, balıkçılık ve avcılık, sanat, eğlence ve rekreasyon ile profesyonel, bilimsel ve teknik hizmetler daralma gösteren sektörler olarak kaydedildi.

S&P Global hizmet sektörü verilerinde yukarı yönlü revizyon yapıldı

S&P Global, temmuz ayına ilişkin hizmet sektörü PMI nihai verilerini açıkladı. Buna göre, hizmet sektörü PMI temmuzda bir önceki aya göre 2,8 puan artarak 55,7’ye yükseldi. Endeksin öncü verisi 55,2 olarak duyurulmuştu. Haziran ayındaki nihai değer ise 52,9 seviyesindeydi.

İmalat ve hizmet sektörlerini birlikte değerlendiren bileşik PMI endeksi de temmuzda 2,2 puan artarak 55,1’e çıktı. Bu endeks için öncü tahmin 54,6 seviyesindeydi. Haziran ayında bileşik PMI 52,9 olarak ölçülmüştü.

ISM ve S&P Global tarafından açıklanan PMI endekslerinde 50’nin üzerindeki değerler büyümeye, 50’nin altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.