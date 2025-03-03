ABD'de ISM imalat endeksi beklentilerin altında kaldı

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat sanayi PMI verisi, geçen ay bir önceki aya kıyasla 0,6 puan azalarak 50,3 değerine geriledi.

Bu dönemde imalat sektöründe genişlemeye işaret eden endekse dair piyasa beklentisi, 50,6 değerini alacağı yönündeydi. Endeks, ocakta 50,9 değerini almıştı.

Üretim endeksi, şubatta aylık 1,8 puan azalışla 50,7'ye, yeni siparişlere ilişkin endeks 6,5 puan azalarak 48,6'ya indi. İstihdam endeksi de aynı dönemde 2,7 puan düşüşle 47,6 değerini kaydetti.

Bu dönemde imalat sanayisinin 10 alt sektöründe büyüme kaydedilirken, 5 sektörde daralma yaşandı.

Petrol ve kömür ürünleri, çeşitli imalat, birincil metaller, ahşap ürünler, gıda, içecek ve tütün ürünleri, elektrikli ekipman, alet ve bileşenler, kimyasal ürünler, plastik ve kauçuk ürünler, işlenmiş metal ürünler ve ulaşım ekipmanları sektörlerinde büyüme kaydedildi.

Daralma yaşanan sektörler ise mobilya ve ilgili ürünler, tekstil fabrikaları, metalik olmayan mineral ürünler, bilgisayar ve elektronik ürünleri ve makine oldu.

S&P Global'in imalat sanayi PMI verisinde yukarı yönlü revizyon

Öte yandan, S&P Global de şubat ayına ilişkin imalat sanayi nihai PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sektörü PMI verisi şubatta 52,7 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

Endeks, üst üste ikinci ayda imalat sektöründe genişlemeye işaret ederken, 32 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

Geçen aya dair öncü verilerde 51,6 olarak açıklanan endeks, ocakta 51,2 değerini almıştı.

S&P Global Market Intelligence Baş İşletme Ekonomisti Chris Williamson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, imalat üretiminin Mayıs 2022'den bu yana en güçlü oranda arttığını ve yeni siparişlerin son bir yılın hızlı yükselişini kaydettiğini belirterek, buna rağmen iyileşmenin kısa ömürlü olabileceğine işaret eden çok fazla şey olduğunu ifade etti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.