ABD'de ISM imalat endeksi beklentilerin üstünde geldi

ISM, nisan ayına ilişkin imalat sanayi endeksini açıkladı. Buna göre, ISM imalat endeksi nisanda bir önceki aya kıyasla 0,8 puan artarak 47,1'e yükseldi.

Piyasa beklentilerinin üstüne çıkan verinin bu dönemde 46,8 değerini alması öngörülüyordu. Art arda 6'ncı ayda imalat sanayisindeki daralmaya işaret eden endeks, martta 46,3 olmuştu.

Üretim endeksi nisanda aylık 1,1 puan artışla 48,9'a ulaşırken, yeni siparişlere ilişkin endeks 1,4 puan yükselerek 45,7'ye çıktı. İstihdam endeksi de aynı dönemde 3,3 puan artarak 50,2'ye yükseldi.

Bu dönemde imalat sanayisinin 5 alt sektörü büyüme kaydederken, 11 sektörde küçülme yaşandı. Büyüyen sektörler, baskı ve ilgili faaliyetler, giyim, deri ve ilgili ürünler, petrol ve kömür ürünleri, metal ürünler ile ulaşım ekipmanları olarak sıralandı.

S&P Global'in imalat sanayi PMI verisinde aşağı yönlü revizyon

S&P Global tarafından açıklanan nisan ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise 50,4'ten 50,2'ye revize edildi. Endeks, nisanda Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, son 6 ayda ilk kez 50'nin üzerine çıktı.

Söz konusu dönemde, imalat sanayisindeki büyümeye işaret eden PMI verisi, martta da 49,2 değerinde gerçekleşmişti.

PMI verilerinin 50 ve üzeri sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.