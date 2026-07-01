ABD'de ISM imalat endeksi haziranda sektörde genişlemeye işaret etti

ISM, haziran ayına ilişkin imalat sanayi PMI verisini açıkladı. Buna göre, ISM imalat sanayi PMI, haziranda önceki aya kıyasla 0,7 puan azalarak 53,3 değerine düştü.

İmalat sektöründeki genişlemenin yavaşladığına işaret eden endekse dair piyasa beklentisi, bu dönemde 53,8 olması yönündeydi. Endeks mayıs ayında 54 olarak kaydedilmişti.

Yeni siparişlere ilişkin endeks haziranda aylık 0,8 puan azalarak 56'ya, üretim endeksi 2,1 puan düşerek 52,2'ye indi. Aynı dönemde istihdam endeksi ise 1,1 puan artarak 49,7'ye yükseldi.

Bu dönemde imalat sanayisinin 14 alt sektöründe büyüme görülürken, 3 alt sektörde daralma yaşandı.

Baskı ve ilgili destek faaliyetleri, elektrikli ekipman, cihaz ve bileşenler, tekstil, birincil metaller, giyim, deri ve ilgili ürünler, işlenmiş metal ürünler, bilgisayar ve elektronik ürünler, makine, plastik ve kauçuk ürünler, ulaşım ekipmanları, metal dışı mineral ürünler, kimyasal ürünler, çeşitli imalat ile gıda, içecek ve tütün ürünleri sektörlerinde büyüme kaydedildi.

Daralma yaşanan sektörler ise kağıt ürünleri, mobilya ve ilgili ürünler ile ahşap ürünler oldu.