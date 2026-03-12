ABD'de işsizlik başvuruları beklentilerin altında kaldı

ABD’de işsizlik başvuruları mart ayının ilk haftasında sınırlı düşüş gösterdi. Çalışma Bakanlığı verilerine göre 7 Mart’ta sona eren haftada mevsim etkilerinden arındırılmış ilk işsizlik maaşı başvuruları 213 bin oldu. Bu rakam, önceki haftanın revize edilen 214 binlik seviyesinden 1.000 daha düşük.

Dört haftalık ortalama başvurular ise 212 bine gerileyerek önceki haftaya göre 4.000 azaldı. Önceki haftanın ortalaması 215.750’den 216.000’e revize edilmişti.

Sigortalı işsizlik oranı 28 Şubat’ta sona eren haftada %1,2 ile değişmedi. Sigortalı işsiz sayısı 21 bin düşüşle 1,850,000’e indi. Önceki haftanın verisi 1,868,000’den 1,871,000’e revize edilmişti. Dört haftalık ortalama ise 1,851,750 olarak kaydedildi.