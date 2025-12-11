ABD'de işsizlik başvuruları beklentilerin üzerinde arttı

ABD’de 6 Aralık haftasında mevsimsellikten arındırılmış ilk işsizlik başvuruları 44 bin artışla 236 bine yükseldi. Önceki haftanın seviyesi 191 binden 192 bine revize edildi. Piyasa beklentisi ise 223 bin seviyesindeydi.

Devam eden işsizlik yardımlarına bakan rakamlar ise 29 Kasım haftasında 1.838.000'e geriledi. Bu, önceki haftaya göre 99.000'lik bir azalışı gösteriyor. Mevsimsellikten arındırılmış sigortalı işsizlik oranı aynı hafta için yüzde 1,2 olarak açıklandı ve bir önceki haftaya kıyasla 0,1 puanlık bir düşüşe işaret etti.

Dört haftalık hareketli ortalama, ilk başvurularda 216.750 ile önceki haftaya göre 2.000 artarken, devam eden yardımlarda 1.918.000 ile 27.000 azaldı.