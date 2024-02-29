ABD'de işsizlik başvuruları beklentilerin üzerinde

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, devletten işsizlik yardımına ilişkin ilk başvurular 24 Şubat'ta sona eren haftada 13 bin artışla 215 bine yükseldi. Analistlerin beklentisi artışın 9 bin seviyesinde olacağı yönündeydi.

İşsizlik başvurularının dört haftalık ortalaması 3 bin kişi düşüşle 212 bin 500 seviyesine indi.

Böylece devam eden başvurular 45 bin artışla 1,905 milyona çıktı. Devam eden başvuruların dört haftalık ortalaması 1 milyon 879 bin 750 olarak açıklandı.