ABD'de işsizlik başvuruları geçen hafta hafif geriledi

ABD’de işsizlik maaşı için yapılan ilk başvurular geçen hafta hafif bir düşüş gösterdi.

Bloomberg’in mevsimsellikten arındırılmamış eyalet verileri üzerinden yaptığı analize göre, 8 Kasım’da sona eren haftada ilk başvurular yaklaşık 226.000’e indi. Bu sayı, önceki haftadaki 228.000 başvurunun altında kaldı.

Çalışma Bakanlığı, hükümetin kapanması nedeniyle 25 Eylül’den bu yana haftalık rapor yayımlamasa da çoğu eyaletin verileri görülebiliyor.

Hükümetin yeniden açılmasıyla yatırımcılar ve ekonomistler, hangi verilerin ne zaman paylaşılacağına ilişkin ayrıntıları bekliyor. Bloomberg News, mevcut eyalet verilerini Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun önceden yayımladığı mevsimsel faktörlerle düzeltti. Massachusetts ve Virgin Adaları için son hafta verisi bulunmadığından, önceki dört haftanın ortalaması kullanıldı.

Bloomberg’in hesaplamasına göre, 1 Kasım’da sona eren haftada süregelen işsizlik başvuruları 1,96 milyondan 1,94 milyona geriledi.

