ABD’de işsizlik başvuruları azaldı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 11 Nisan ile biten haftada 207 bine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 11 Nisan ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 11 bin kişi azalarak 207 bine indi.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 213 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 219 binden 218 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 500 artarak 209 bin 750'ye çıktı.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı da 4 Nisan ile biten haftada 31 bin artışla 1 milyon 818 bine yükseldi.