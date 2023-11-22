ABD'de işsizlik başvuruları sürpriz yaptı

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, devletten işsizlik yardımına ilişkin ilk başvurular 18 Kasım'da sona eren haftada 24 bin düşüşle 209 bine geriledi. Analistlerin beklentisi düşüşün 2 bin seviyesinde olacağı yönündeydi.

Veriler Perşembe günü Şükran Günü tatili nedeniyle bir gün erken açıklandı.

İşsizlik başvurularının dört haftalık ortalaması 750 kişi düşüşle 220 bin seviyesine indi.

Böylece devam eden başvurular 22 bin düşüşle 1,84 milyona indi. Devam eden başvuruların dört haftalık ortalaması 1 milyon 836 bin 750 olarak açıklandı.