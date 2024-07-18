ABD'de işsizlik başvurularında güçlü artış

ABD'de işsizlik sigortası başvurları 13 Temmuz haftasında beklentilerden güçlü arttı.

13 Temmuz haftasında 222 binden 229 bine yükselmesi beklenen işsizlik sigortası başvuruları, 20 bin artarak 243 bin oldu. 6 Temmuz verisi 223 bin olarak revize edildi.

İşsizlik sigortası için başvuruların 4 haftalık ortalaması 13 Temmmuz haftasında 233 bin 500'den 233 bin 750'ye yükseldi.

İşsizlik sigortasından yararlanmaya devam edenlerin sayısı, 6 Temmuz haftasında 20 bin artarak 1 milyon 867 bin kişi oldu. Beklenti 1 milyon 855 bin olacağı yönündeydi.