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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 7 haftanın en düşük seviyesinde

İşsizlik maaşına başvuranların sayısı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 5 bin kişi azaldı.

Haber Merkezi
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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 7 haftanın en düşük seviyesinde
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ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 31 Ağustos ile biten haftada 227 bine inerken, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Başvurular son yedi haftanın en düşük seviyesine geldi.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 31 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 5 bin kişi azalışla 227 bine düştü.

Piyasa beklentileri, işsizlik maaşı başvuru sayısının 231 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 231 binden 232 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 1750 azalışla 230 bine geriledi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 24 Ağustos ile biten haftada 22 bin kişi azalarak 1 milyon 838 bine indi.

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