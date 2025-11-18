  1. Ekonomim
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 18 Ekim'de biten haftada 232 bin oldu.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları açıklandı
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 18 Ekim ile biten haftada 232 bin olarak kaydedildi.

ABD Çalışma Bakanlığı, federal hükümetin kapalı olduğu süreçte açıklanamayan işsizlik maaşı başvurularına ilişkin bazı verileri paylaştı.

Bakanlığın veri tabanına göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 18 Ekim ile biten haftada 232 bine ulaştı.

Federal hükümetin kapanmasından önce verilerin en son yayımlandığı dönem olan 20 Eylül'de biten haftada işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 219 bin olarak kaydedilmişti.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise aynı dönemde önceki haftadaki 1 milyon 947 bin seviyesinden 1 milyon 957 bine çıktı.

ABD'de 12 Kasım'da sona eren 43 günlük hükümet kapanması nedeniyle ekonomik veriler açıklanamamıştı.

 

 

