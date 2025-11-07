ABD’de işsizlik maaşı başvuruları artış gösterdi

ABD’de yeni işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta hafif artış gösterdi. Haver Analytics’in yaptığı tahmine göre, 1 Kasım’da sona eren haftada mevsim etkisinden arındırılmış ilk başvurular 229.140’a yükseldi. Önceki hafta bu sayı 219.520 olarak kaydedilmişti. Rakam, Citigroup, JPMorgan ve Nationwide tahminleriyle örtüştü.

Federal hükümetin kapalı olması nedeniyle resmi ekonomik verilerin toplanması ve yayımlanması durdu. New Mexico verileri mevcut olmadığından, Çalışma Bakanlığı’nın normalde uyguladığı varsayımlar kullanıldı. Veriler, özel sektör raporlarının iş kayıplarına ve yapay zekâ kaynaklı maliyet kesintilerine işaret etmesine rağmen, iş gücü piyasasının ekim ayında istikrarlı kaldığını gösterdi.

“Veriler, işten çıkarma rakamlarıyla tezat oluşturuyor”

Nationwide ekonomisti Oren Klachkin, "Bu veriler, sabah açıklanan olumsuz işten çıkarma rakamlarıyla tezat oluşturuyor ve iş gücü piyasasının sert bir düşüşte olmadığını gösteriyor" dedi.

Hükümetin kapanması nedeniyle Çalışma Bakanlığı’nın istihdam raporu iki ay üst üste yayımlanamayacak. Ancak eyaletler haftalık verileri toplamayı sürdürüyor. Haver Analytics ve Wall Street ekonomistleri, mevcut mevsimsel düzeltme faktörlerini kullanarak tahminlerini oluşturuyor.

Ekonomistler, özel sektör anketlerinin sınırlı kapsamı nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Bank of America Institute, mevduat verilerine dayanarak istihdam artış hızında 2yazdan bu yana ek bir yavaşlama olmadığını" bildirdi. İş gücü arzındaki azalma ve ekonomik belirsizlik ise küçük işletmeleri olumsuz etkiliyor.