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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 26 Temmuz ile biten haftada 218 bine çıkmasına karşın piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Haber Merkezi
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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı
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ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 26 Temmuz ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 1000 kişi artarak 218 bine yükseldi.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşına başvuranların sayısının 222 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşına başvuranların sayısı önceki hafta 217 bin olmuştu.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 3 bin 500 azalarak 221 bine indi.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı da 19 Temmuz ile biten haftada değişmeyerek 1 milyon 946 bin oldu.

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