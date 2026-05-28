ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 23 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 5 bin kişi artarak 215 bine ulaştı.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 211 bin olması yönündeydi. İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 209 binden 210 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 6 bin 250 artışla 209 bine yükseldi. Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 16 Mayıs ile biten haftada 15 bin kişi artarak 1 milyon 786 bine çıktı.