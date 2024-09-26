ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 21 Eylül ile biten haftada 218 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 21 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 4 bin azalışla 218 bine indi.

Mayıs ayından bu yana en düşük seviyesini kaydeden işsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin piyasa beklentisi, 224 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 219 binden 222 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 3 bin 500 azalarak 224 bin 750'ye geriledi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 14 Eylül ile biten haftada 13 bin kişi artışla 1 milyon 834 bine çıktı.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularında yaşanan beklenmedik düşüşün işten çıkarmaların hala düşük seviyede kaldığına işaret ettiğini ve iş gücü piyasasının durumuna ilişkin endişeleri azaltabileceğini belirtti.