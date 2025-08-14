ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 9 Ağustos ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 3 bin kişi azalarak 224 bine indi.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşına başvuranların sayısının 225 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi, 226 binden 227 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 750 artarak 221 bin 750'ye çıktı.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı da 2 Ağustos ile biten haftada 15 bin kişi azalarak 1 milyon 953 bine geriledi.