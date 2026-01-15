ABD’de işsizlik maaşı başvuruları azaldı

ABD’de işsizlik maaşı için yapılan ilk başvurular, 10 Ocak ile sona eren haftada düşüş kaydetti. Mevsim etkilerinden arındırılmış öncü verilere göre ilk başvurular 9 bin azalarak 198 bin oldu. Bir önceki haftanın verisi 208 binden 207 bine revize edildi.

Dört haftalık hareketli ortalama ise 6 bin 500 azalışla 205 bine geriledi. Bu seviye, 20 Ocak 2024 haftasında görülen 203 bin 250’den bu yana kaydedilen en düşük düzey olarak dikkat çekti. Önceki haftanın ortalaması 211 bin 750’den 211 bin 500’e aşağı yönlü revize edildi.

Sigortalı işsizlik oranı, 3 Ocak ile sona eren haftada yüzde 1,2 seviyesinde kalarak değişmedi. Aynı haftada sigortalı işsiz sayısı 19 bin azalışla 1 milyon 884 bine geriledi. Önceki haftaya ilişkin veri 1 milyon 914 binden 1 milyon 903 bine revize edildi.

Sigortalı işsiz sayısının dört haftalık ortalaması ise 250 azalarak 1 milyon 889 bin 250 oldu. Önceki haftanın ortalaması 1 milyon 892 bin 750’den 1 milyon 889 bin 500’e düşürüldü. Veriler, ABD iş gücü piyasasında yılın başında istikrarlı bir görünümün sürdüğüne işaret etti.