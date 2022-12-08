ABD'de işsizlik maaşı başvuruları ​beklentilere paralel

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3 Aralık ile biten haftada ​230 bin ile ​​beklentilere paralel gerçekleşti.

Ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 230​ bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, 26 Kasım'da biten hafta için 225 bin olarak açıklanan başvuru sayısı ise 226 bin olarak revize edildi.​

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 230 bin seviyesine yükseldi.

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 26 Kasım ile biten haftada 1.671 milyon seviyesine yükseldi.​