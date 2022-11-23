ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 19 Kasım ile biten haftada ​240 bin ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti​​.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce 12 Kasım haftasında 222 bin olarak açıklanan başvuru sayısı 223 bin olarak revize edildi.​

Ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 225​ bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 226 bin 750 seviyesine yükseldi.

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 12 Kasım haftasında 1.551 milyon seviyesine yükseldi.