ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 2 Mart ile biten haftada 217 bin ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 217 bin ile beklentilerin üzerinde geldi. Reuters anketine katılan ekonomistler, işsizlik maaşı başvurularının 215 bin seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.
ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce 24 Şubat ile biten haftada 215 bin seviyesinde gerçekleştiği açıklanan başvuru sayısı 217 bin olarak revize edildi.
ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 2 Mart ile biten haftada 212 bin 250 seviyesine geriledi.
ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 24 Şubat ile biten haftada 1.906 milyon seviyesine yükseldi.