ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 217 bin ile beklentilerin üzerinde​ geldi. Reuters anketine katılan ekonomistler, işsizlik maaşı başvurularının 215​ bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce 24 Şubat ile biten haftada 215 bin seviyesinde gerçekleştiği açıklanan başvuru sayısı 217 bin olarak revize edildi.​

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 2 Mart ile biten haftada 212 bin 250 seviyesine geriledi.

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 24 Şubat ile biten haftada 1.906 milyon seviyesine yükseldi.