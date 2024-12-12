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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 7 Aralık ile biten haftada 242 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Haber Merkezi
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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı
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ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 7 Aralık ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 17 bin kişi artışla 242 bine ulaştı.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 221 bin olması yönündeydi.

Ayrıca işsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 224 binden 225 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 5 bin 750 artarak 224 bin 250'ye yükseldi.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 30 Kasım ile biten haftada 15 bin kişi artarak 1 milyon 886 bine çıktı.

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