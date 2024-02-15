ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri karşılamadı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 10 Şubat ile biten haftada ​212 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti​​. Reuters anketine katılan ekonomistler, işsizlik maaşı başvurularının 220​ bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce 3 Şubat ile biten haftada 218 bin seviyesinde gerçekleştiği açıklanan başvuru sayısı 220 bin olarak revize edildi.​

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 10 Şubat ile biten haftada 218 bin 500 seviyesine yükseldi.

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 3 Şubat ile biten haftada 1.895 milyon seviyesine yükseldi.​