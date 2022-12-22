ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 17 Aralık ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 2 bin kişi artarak 216 bine yükseldi.

Piyasa beklentilerinin altında seyreden işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 222 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi ise 211 binden 214 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 6 bin 250 artarak 221 bin 750'ye çıktı.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 10 Aralık ile biten haftada 6 bin kişi azalarak 1 milyon 672 bin seviyesine geriledi.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularında beklentilerin altında kalan artışın sıkı iş gücü piyasası koşullarının sürdüğüne işaret ettiğini belirtti.