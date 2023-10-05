ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında​ kaldı

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce 23 Eylül ile biten haftada 204 bin seviyesinde gerçekleştiği açıklanan başvuru sayısı 205 bin olarak revize edildi. Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 210​ bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 30 Eylül ile biten haftada 208 bin 750 seviyesine geriledi.

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 23 Eylül ile biten haftada 1.664 milyon seviyesine geriledi.