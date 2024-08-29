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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 24 Ağustos ile biten haftada 231 bin kişi ile beklentilerin altında gerçekleşti.

Haber Merkezi
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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı
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ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvuruları haftalık verilerini açıkladı. Verilere göre, ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 231 binle beklentilerin altında gerçekleşirken, beklentiler 232 bin seviyesindeydi.

İşsizlik haklarından yararlanma başvurularında 4 haftalık ortalama 231 bin 500 olarak kaydedildi.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce 17 Ağustos ile biten haftada başvurular 233 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

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