ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 24 Ağustos ile biten haftada 231 bin kişi ile beklentilerin altında gerçekleşti.
ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvuruları haftalık verilerini açıkladı. Verilere göre, ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 231 binle beklentilerin altında gerçekleşirken, beklentiler 232 bin seviyesindeydi.
İşsizlik haklarından yararlanma başvurularında 4 haftalık ortalama 231 bin 500 olarak kaydedildi.
ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce 17 Ağustos ile biten haftada başvurular 233 bin seviyesinde gerçekleşmişti.