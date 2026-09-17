ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı

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ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı 12 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 10 bin kişi azalarak 196 bine indi.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvurularının söz konusu dönemde 207 bin olması yönündeydi. Önceki haftanın verisi ise 206 bin olarak kaydedilmişti.

Dört haftalık ortalama geriledi

İlk kez işsizlik maaşı başvurularının dört haftalık ortalaması 2 bin 750 azalarak 203 bin 250'ye geriledi.

Devam eden işsizlik maaşı başvurularının sayısı da 5 Eylül ile biten haftada önceki haftaya göre 39 bin azalarak 1 milyon 730 bine geriledi.