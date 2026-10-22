ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı

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ABD Çalışma Bakanlığı, 17 Ekim'de sona eren haftaya ilişkin işsizlik maaşı başvurusu verilerini açıkladı.

Verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı bir önceki haftaya kıyasla 6 bin kişi azalarak 194 bine düştü.

Piyasa beklentisi, başvuru sayısının 200 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Böylece haftalık işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı.

Önceki haftanın verisi yukarı yönlü revize edildi

ABD Çalışma Bakanlığı, bir önceki haftaya ilişkin işsizlik maaşı başvurusu verisini 199 binden 200 bine yükseltti.

İş gücü piyasasındaki haftalık dalgalanmaları daha sınırlı yansıtan dört haftalık ortalama başvuru sayısı ise bin kişi azalarak 197 bin 750'ye geriledi.

İlk başvuruların yanı sıra işsizlik maaşı almaya devam eden kişilere ilişkin veriler de açıklandı.

Buna göre, 10 Ekim'de sona eren haftada devam eden işsizlik maaşı başvurularının sayısı, bir önceki haftaya göre 25 bin kişi artarak 1 milyon 728 bine yükseldi.