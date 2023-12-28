ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde​

Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 210​,000 seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce 16 Aralık ile biten haftada 205,000 seviyesinde gerçekleştiği açıklanan başvuru sayısı ise 206,000 olarak revize edildi.​

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 23 Aralık ile biten haftada 212,000 seviyesine geriledi.

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı ise 16 Aralık ile biten haftada 1.875 milyon seviyesine yükseldi.​