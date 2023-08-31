ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin altında

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 26 Ağustos ile biten haftada ​228,000 ile beklentilerin altında gerçekleşti​​.

Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 235​,000 seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, daha önce 19 Ağustos ile biten haftada 230,000 seviyesinde gerçekleştiği açıklanan başvuru sayısı 232,000 olarak revize edildi.​

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 26 Ağustos ile biten haftada 237,500 seviyesine yükseldi.

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 19 Ağustos ile biten haftada 1.725 milyon seviyesine yükseldi.​