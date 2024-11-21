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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü

İşsizlik maaşına başvuranların sayısı, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 6 bin kişi azaldı.

Haber Merkezi
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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü
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ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 16 Kasım ile biten haftada 213 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 16 Kasım ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 6 bin azalarak 213 bine indi.

Bu dönemde yaklaşık 7 ayın en düşük seviyesine gerileyen işsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin piyasa beklentisi, 220 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi ise 217 binden 219 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 3 bin 750 azalarak 217 bin 750'ye geriledi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 9 Kasım ile biten haftada 36 bin kişi artarak 1 milyon 908 bine çıktı.

 

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