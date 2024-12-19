ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Aralık ile biten haftada 220 bine inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Aralık ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 22 bin kişi azalışla 220 bine düştü.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 229 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 242 bin olmuştu.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 1250 artarak 225 bin 500'e çıktı.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 7 Aralık ile biten haftada 5 bin kişi azalarak 1 milyon 874 bine geriledi.